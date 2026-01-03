◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」復路の出場選手が発表され、往路3位の中大は当日のエントリー変更で、エースで主将の吉居駿恭（4年）を補欠登録から9区に起用した。吉居は1年時は4区で区間5位、2年時は7区、3年時は1区で2年連続区間賞を獲得しており、復路を走るのは初となる。また、10区には吉中祐太（4年）が配置された。往路では1、2区