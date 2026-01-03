◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」復路の出場選手が発表され、往路4位の国学院大は当日のエントリー変更で、補欠登録していた主力の高山豪起（4年）を7区に起用した。10区には尾熊迅斗（2年）が配置された。往路では1区で青木瑠郁（4年）が区間新記録の1時間0分28秒をマークし、大学史上初めて中継所をトップ通過。しかし、2区で主将の上原