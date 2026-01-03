気象台は、午前7時30分に、なだれ注意報を白山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・白山市に発表（雪崩注意報） 3日07:30時点石川県では、大雪や高波、落雷、電線等への着雪に注意してください。加賀では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■白山市□なだれ注意報【発表】4日にかけて注意