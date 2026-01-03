年が明けるとともにいよいよスタートする冬ドラマの数々。今回、クランクイン！では2026年1月〜3月にかけて放送される「冬ドラマ」の期待度アンケートを実施。第1位に輝いたのは、西畑大吾（なにわ男子）の主演、品川ヒロシが監督する1月20日スタートの『マトリと狂犬』（MBS・TBS系／毎週火曜25時58分）だった。【写真】「楽しみな2025年冬ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー今回の結果は、ク