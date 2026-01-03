高杉真宙が主演、伊藤万理華、深川麻衣らが共演する映画『架空の犬と嘘をつく猫』が1月9日に公開。寺地はるなの同名小説をドラマ『時効警察はじめました』（2019／テレビ朝日）、映画『さんかく窓の外側は夜』（2021）、『愛に乱暴』（2024）などを手掛けた森ガキ侑大監督が実写化した本作では、弟を失い現実から目を背けた母のために優しい嘘をつき続ける羽猫家の長男・山吹（高杉）ら羽猫家のいびつな家族の物語が30年にわたっ