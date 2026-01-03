1月3日21時放送の『マツコの知らない世界』（TBS系）は2時間15分にわたって新春スペシャルを放送。現在、「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎をゲストに迎え、マツコとのここでしか聞けない貴重なトークを届ける。【写真】マツコ・デラックス「一生お会いできないと思っていた」坂東玉三郎と初対面！初対面ながら、冒頭から「玉さま」「マツコちゃん」と呼び合うことになり、すぐに打ち解けた2人。日本