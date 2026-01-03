昨年３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが、鮮やかなイエローカラーの着物姿を披露した。中川アナは３日までにインスタグラムに「ＨａｐｐｙＮｅｗＹｅａｒ２０２６」と書き出し、「フジテレビ『爆笑ヒットパレード』で素敵なお着物を着させていただきました」と、鮮やかな黄色の生地に豪華な花柄などがあしらわれた着物姿を披露。「あつこさんともご一緒できてしあわせお着物姿可愛かった〜」と、元