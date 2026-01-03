2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。ライフ部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/07/27）。【衝撃画像】「これ、本当に人が住めるの？」約6畳の一軒家の「驚きの間取り」を全部見る＊＊＊日本中に眠っている個性的な物件・住宅を紹介している、チャンネル登録者数76万のYouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。そんな人気チャンネルを運営している中の人に、これまで見