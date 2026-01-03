2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。ライフ部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/11/16）。【画像】「足を切って可愛くなったね」娘からも褒められる全身姿、“久多良木さんの足”が火葬場まで運ばれる様子、最愛の妻とのツーショットも…この記事の写真をすべて見る（全51枚）＊＊＊42歳のときに「電撃性紫斑病」という大病を患い、両脚と両手の指の切断を余儀なくされ