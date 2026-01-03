「週刊文春」で連載「野球の言葉学」を執筆しているジャーナリストの鷲田康さん（68）。今も取材現場に足を運ぶ元スポーツ紙記者の鷲田さんが直面したのが、医師からの「膵臓がん」に関する宣告でした。発覚したきっかけから医師からの説明で知った「0期治療」の考えまで体験をレポートします。後編はこちら。【写真】この記事の写真を見る（4枚）“宣告”は2024年6月のことだった「あなたは5年以内にかなり高い確率で膵臓がんにな