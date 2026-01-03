〈「5年以内にかなり高い確率で膵臓がんに」膵臓がんを“超早期宣告”されたスポーツライターの体験記「医師から教わった“0期発見”の考え」〉から続く「週刊文春」で連載「野球の言葉学」を執筆し、今も取材現場に足を運ぶジャーナリストの鷲田康さん（68）。これまで精力的に執筆活動をしてきた元スポーツ紙記者が直面したのが、医師の菊山正隆先生（東京女子医大）からの「膵臓がん」に関する宣告でした。第1回に引き続き「0期