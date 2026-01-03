〈箱根駅伝で初めてケニア人留学生を起用→「激しい批判が寄せられた」…駅伝無名校だった山梨学院大学が、初めて総合優勝するまでの道のり〉から続く毎年のように、箱根駅伝のエース区間「花の2区」の区間記録を更新するケニア人留学生。正月のテレビ画面越しに、彼らの活躍を見続けてきた私たちだが、彼らがケニアではどういう暮らしをしていて、どうやって日本に来て、そして卒業後に何をしているのかについては知らないこと