「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）青学大の劇的な逆転往路優勝から一夜、復路がスタートする。スタート前の天候コンディションは予報されていた雪はそれほど積もっておらず、大きな影響は避けられそうなものの、５メートル前後の強風が吹いており、気温も午前６時３０分時点でマイナス２度と厳しい寒さとなっている。総合３連覇を狙う青学大、１８秒差で追う２位早大、１分３６秒差の３位中大、１分