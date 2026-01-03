豊臣秀吉が織田信長の美濃侵攻の拠点として一夜にして築いたとされる「墨俣一夜城」。その際、秀吉の弟・秀長も重要な役割を担った（写真：HIRO493728／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がいよいよ1月4日からスタートする。主人公は仲野太賀演じる豊臣秀長で、天下人となる豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である。秀吉の右腕として、秀長はどのように兄を支えたのだろうか。本作の見どころについて、『戦国最