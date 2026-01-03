宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）インタビュー前編今シーズン、バレーボール日本女子代表の活動を経て、所属チームのヴィクトリーナ姫路では、ミドルブロッカーからオポジットへとポジションを変えて活躍をしている宮部藍梨選手。その経緯を含めて、２シーズン目を迎えたSVリーグの変化について語ってもらった。 ポジションの変更について語った宮部藍梨選手ｐhoto by Naoki Morita/AFLO SPORT【オポジットへ挑戦の理由】