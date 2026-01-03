ホンダ・レーシング渡辺康治社長インタビュー後編「2026年〜未来」◆渡辺康治・前編＞＞「チャンスがあれば角田裕毅と一緒にやりたい」2025年シーズンが終わりを告げると同時に、F1はすでに2026年へと加速を始めている。車体もパワーユニットも規定が大幅に刷新され「大変革の年」となる2026年に、ホンダはアストンマーティンへのワークス供給という形で正式にF1に復帰する。1月末に始まる開幕前テストへ向けて、すでにパワ