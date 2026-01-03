江川卓、知られざるアメリカ留学記（後編）怪物江川卓伝〜連載一覧はこちら＞＞1978年3月、ドラフト１位指名を受けたクラウンの入団を拒否し、アメリカへと野球留学に旅立った江川卓は、７月からアラスカでのサマーキャンプに参加することになった。全米の優秀なプレーヤーを選抜して、４チームで構成されるサマーリーグのレベルは高い。のちにメジャーに進むプレーヤーたちが参加するだけに、スピード＆チャージの本場のベ