鹿児島県霧島市にある「妙見石原荘」（1泊8万円〜）は2025年、ミシュランガイドが宿泊施設を評価する「ミシュランキー」で“一つ星”を獲得した。昭和の大衆旅館として栄え、一時稼働率低迷に陥った温泉宿は、いかにして国際基準の高級宿に生まれ変わることができたのか。ジャーナリストの座安あきのさんが石原大佑社長に聞いた――。写真提供＝妙見石原荘和室特別室 - 写真提供＝妙見石原荘■大衆旅館からミシュランに選ばれた異