今、あなたはどのような生活を送っているだろうか。1人暮らしの人もいれば、家族や恋人と同居している人もいるだろう。1人で気ままな日々を楽しみつつ、時にはさみしさを覚える瞬間があったり、誰かとにぎやかな時間の中で、「少し1人になりたい」と思ったりしているのではないだろうか。隣の芝生は、いつだって青いものだ。厚生労働省が発表した2024（令和6）年度の国民生活基礎調査のデータによると、夫婦のみやこどもなど誰かと