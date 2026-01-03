首都圏に住む子持ち家庭が必ず触れるテーマがある。「中学受験って考えてる？」中学受験が異様とも言える盛り上がりを見せる一方で、高校受験については、職場でもメディアでも語られる機会が驚くほど少ない。中学受験は学力試験の一発勝負だが、高校受験は都道府県ごとにルールがまるで違うことがその一因と考えられる。首都圏で特殊な状況にあるのが神奈川県だ。私立高校の入試では内申点と出願書類だけで合否が決まる「書類選考