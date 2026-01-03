クスリや検査には何かしらの意味があるはず―そんな患者の切なる期待が、通用しないこともある。「低価値医療」は、至る所に潜んでいる。価値ゼロどころか「マイナス」な抗生物質年間で最大3000億円以上―筑波大学や米カリフォルニア大学ロサンゼルス校などのチームは'25年11月、日本国内で52種類の「低価値医療」に使われている医療費をこう試算した。低価値医療とは文字通り、患者にとってほとんどメリットがない医療のこと。中