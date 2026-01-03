◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年ぶりの総合優勝を目指し、往路はまさかの７位に沈んだ駒大は７区に前回３区６位の谷中晴（２年）、８区に同５区４位の山川拓馬（４年）、１０区に同７区区間新の佐藤圭汰（４年）を投入。同６区２位の伊藤蒼唯（４年）、今季の出雲駅伝でデビューした９区の菅谷希弥（