1993年の大ヒットドラマ『ひとつ屋根の下』（フジテレビ系）で次女・小梅役を演じた女優・大路恵美さん。その後も女優として活動を続け、4年前からたけし軍団のメンバーが主に所属する芸能事務所「TAP（旧社名：オフィス北野）」に所属している。【撮り下ろし】女優・大路恵さん、顔が似ている江口ともみさんとのツーショットや20年前の会見写真も今年50歳を迎えた大路さんに、事務所移籍の理由や女優業についての思い、これか