□には同じ漢字が入るのはわかっているけど、考えすぎて頭がパンクしそう……。挑戦してみると、意外と難しくお手上げになってしまう人も。早速、あなたもチャレンジしてみましょう♪Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「祭」♡「祭儀」「祭礼」「大祭」「奇祭」でした！※答えは複数ある場合があります。「奇祭」とは、風変わりで独特な祭り