落語家の七代目三遊亭円楽さん（48）と春風亭一之輔さん（47）に独占インタビュー。ともに芸歴25周年・同期の2人が、2026年の抱負として演芸番組『笑点』の席をめぐる激しい（？）駆け引きを繰り広げました。さらに、3月に初開催となる“ガチンコ二人会”への意気込みや、落語界の未来に向けた挑戦を熱く語ってくれました。2001年に入門した同期で同い年の2人。円楽さんは巳年（みどし）で2025年に年男、早生まれ（1月28日が誕生日