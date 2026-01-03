日本テレビ系バラエティ特番『ニッポン人の頭の中〜2026年 みんなの本音SP〜』が、きょう3日(23:30〜)に放送される。(左から)有田哲平、森泉、中丸雄一有田哲平(くりぃむしちゅー)と藤井貴彦がMCを務めるこの番組は検索エンジンやSNS、日常にあふれかえる多種多様なデータをもとに、ニッポン人の本当の頭の中を可視化していく同番組。ゲストには津田篤宏(ダイアン)、長浜広奈、中丸雄一、森泉が登場し、10代から70代まで各年代の女