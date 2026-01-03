特集「キャッチ」です。今回は、北九州市初の公立夜間中学校が舞台です。2024年4月の開校から1年半余り。世代も背景も様々な生徒たちが机を並べています。こちらの生徒は81歳です。友と学ぶ中で芽生えた、新たな目標があります。 午後5時すぎ。日が暮れる頃、北九州市立ひまわり中学校の一日は始まります。現在、15歳から81歳まで18人の生徒が学ぶ夜間中学校です。■生徒「勉強したい。」「居場所だと思っています。」「憩いの