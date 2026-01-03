ドル円、１５６円台で上下動当面はレンジ内で推移との指摘も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５６円台で上下動したものの、結局方向感のない値動きとなった。本日はドル高が優勢となり、ドル円もロンドン時間に１５７円ちょうどを一時付けたものの、ＮＹ時間に入って伸び悩む展開が見られた。ドル円は２１日線の上で底堅い展開を見せてはいるものの、１５７円台には慎重なようだ。 アナリストは、１２