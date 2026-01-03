タレントの板野友美が1月1日、自身のInstagramを更新。浅草から着物姿で新年の挨拶を投稿した。 （関連：【画像】板野友美&河西智美、着物で新年ツーショット「物凄く幸せそう」） 板野友美は鮮やかな赤い着物姿で「あけましておめでとうございます2026年今年は 午年。一歩一歩、地に足をつけながらも、全速力で“突き抜ける”飛躍の年にしたいです」と浅草・浅草寺での写真をアップ。続けて、「ブレない強さ