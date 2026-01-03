セリエA 25/26の第18節 カリアリとＡＣミランの試合が、1月3日04:45にウニポル・ドムスにて行われた。 カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、ルーベン・ロフタスチーク（MF）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）らが先発に名を連ねた。 前