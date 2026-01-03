2009年の第85回箱根駅伝から4年間を通して5区を走った「2代目山の神」柏原竜二（東洋大学）。「魔物が住む山」と呼ばれる過酷なコースで毎年区間賞を獲得し、4年連続で往路優勝に貢献した。そんな彼は、「5区を意識するとかえって結果が出ない」と語る。“神の視点”から見た5区攻略の真髄とは？※本稿は、作家の佐藤 俊『箱根5区』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。1年生で5区に抜擢されるも独自の調整を貫いた柏原竜