リーグ・アン 25/26の第17節 トゥールーズとRランスの試合が、1月3日04:45にスタジアム・トゥールーズにて行われた。 トゥールーズはエメルソン（FW）、ラフィク・メサリ（MF）、ヤン・グボホ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが