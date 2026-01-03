日韓通算626本塁打の“韓国球界の英雄”が読売ジャイアンツの一軍打撃コーチとして日本に帰って来る。【写真】ド迫力の開脚！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式イ・スンヨプ氏は10月末から行われた巨人の秋季キャンプに臨時コーチとして合流。同期間に阿部慎之助監督をはじめ球団から高く評価され、阿部監督自ら打撃コーチ就任を要請したことが伝えられた。そして今回、2006〜2010年に選手として在籍した“日本の古巣”に再び