俳優の生田斗真が、3日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！新春特大スペシャル』（後6：00〜後9：00）に出演。「日本列島ダーツの旅 in 茨城県水戸市内原地区」に挑む。【番組カット】4回目！所ジョージ＆明石家さんまがダーツ旅同番組放送開始の1996年にデビューした生田が、満を持してダーツの旅に初参戦。記念すべき第一町人は畑で作業中の生姜農家だった。生姜の豆知識をたくさん教えてもらい、お土産の