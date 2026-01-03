「九谷焼」の絵付け作業をする森亜光さん＝2025年11月、石川県能美市石川県の伝統工芸「九谷焼」の絵付け作家森亜光さん（27）＝同県能美市＝は、鹿や羊など自然に生きる多様な生き物を幻想的に描いた作品を制作し、独自の世界観を築いている。現実にとらわれない色使いや大胆な構図は伝統技法の枠を超え、新たな時代の担い手として注目を浴びている。（共同通信＝乾真規）九谷焼を志したきっかけは、金城短大（同県白山市）美