第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われた。大東文化大は3区から4区への襷リレーでアクシデント発生。1年生ランナーがフラフラになって転倒したものの、ぎりぎりで襷がつながれ、ネット上は一時騒然となった。3区から4区へと繋がる平塚中継所の手前、菅崎大翔（1年）の足取りはフラフラだった。必死で足を動かし、松浦輝仁（2年）