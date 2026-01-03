「わかり合う育児」をテーマに、子どもや孫がいる男性を対象にした子育て講座が北九州市で開かれました。父親やおじいちゃんにも積極的に育児に参加してもらうための取り組みです。 ■講師「まずはママのことを楽にしてあげる視点を持って、日々一緒に育児をしてほしいと思います。」この日、北九州市小倉北区で開かれた「男2代の子育て講座」には、我が子の誕生が間近の父親や、1歳未満の子や孫がいる男性10人が参加しま