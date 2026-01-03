今日3日(土)も日本海側は雪が降り、東北から山陰でさらに積雪増加。北陸や近畿北部、山陰では、すでに大雪となっている所があるため、交通障害に十分注意。帰省先や旅行先からの移動は、最新の交通情報の確認を。関東や近畿の太平洋側は、路面の凍結に注意。今日3日(土)は北陸で影響大大雪による立ち往生など注意北海道は、今日3日(土)はいったん雪のやむ所が多いでしょう。ただ、明日4日(日)から5日(月)は、日本海側やオホーツ