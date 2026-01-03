町田、鹿島を経てドイツへ…踏み入れたチャレンジへの道2026年、北中米ワールドカップ（W杯）イヤーを迎えた。まだ見ぬベスト8、そして頂点を目指して日々奮闘する森保一監督率いる日本代表。昨季ドイツ1部マインツへ移籍し、1年目から圧倒的な存在感を放った日本代表MF佐野海舟が「FOOTBALL ZONE」のインタビューに応じた。転機となったプロ入りのきっかけ、そしてドイツ生活を充実させる普段の振る舞いを明かした。（取材・文