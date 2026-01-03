昨年の大みそかに放送された「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の関東地区の平均世帯視聴率が、第１部（後７時２０分〜同８時５５分）で３０・８％、第２部（後９時〜同１１時４５分）で３５・２％だったことが２日、ビデオリサーチの調べで分かった。テレビ離れの声がある中、２年連続の視聴率アップは価値がある。ＮＨＫは特に紅白においては世帯視聴率を重視。幹部は口癖のように「お茶の間に届けたい」と意気込んでいた。今回