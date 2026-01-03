繋ぎってなんですか？ 「もっとこうさ、繋ぎをさ！いい番組にするための繋ぎをさ！分かる！？」『つなぎ』というのはテレビ局でよく使われる言葉だ。一般的には『編集』のこと。 【写真を見る】｢何を言っとるんだね君たちは｣ と言ってほしくて… プロデューサーの“普通”な企画書を書き換えた28歳ディレクター 番組制作の舞台裏 私は入社６年目の28歳、スポーツ番組のディレクターをしている。