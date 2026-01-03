ピアニストの角野隼斗（すみの・はやと）が結婚を発表した。２日までにインスタグラムで「いつも応援くださる皆様へ」と題し、「私事ではございますが、このたびかねてよりお付き合いしていた方と結婚する運びとなとりました。お相手は表に出る仕事をしている方ではありませんが、凛とした強さを持ち、周りへの愛と気遣いに溢れた、とても尊敬できる方です」と伝えた。「そして、何より私の音楽活動を心から支えてくれる大切