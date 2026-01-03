ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】年明け2日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反発し、休日前の昨年12月31日比319.10ドル高の4万8382.39ドルで取引を終えた。昨年末に4営業日続落していたことを受け、値ごろ感の出た銘柄を中心に買い戻しの動きが優勢だった。米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長が積極的な金融緩和路線を取るとの期待も、投資家心理を支えた。ハイテク株主体のナスダ