歌舞伎俳優の中村鷹之資さん（26）にインタビュー。3日から始まる『初春大歌舞伎』（27日千穐楽 新橋演舞場）への意気込みや、市川團十郎さんからの指導について話を聞きました。今回、鷹之資さんは昼の部の『鳴神』で鳴神上人を中村福之助さんとダブルキャストで演じるほか、『熊谷陣屋』や夜の部の『児雷也豪傑譚話』にも出演します。■鷹之資「父が亡くなってから毎月毎月が真剣勝負」――『初春大歌舞伎』に出演されます。稽古