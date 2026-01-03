◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)青山学院大学が大逆転で3年連続往路優勝。5区で異次元の区間新記録を出した黒田朝日選手(4年)がフィニッシュテープを駆け抜けると、苦楽をともにする仲間たちと熱い抱擁をみせました。1区では小河原陽琉選手(2年)が先頭と1分19秒差の区間16位スタート。当然、条件は異なるものの前回大会であれば、区間2位のタイムとなる1時間01分47秒。実は本来は別の区間を予定していたと