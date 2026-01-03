侍ジャパン女子代表・中島梨紗監督が重視する「バットに当たる楽しさ」野球を始めた子どもたちに、どうすればバッティングを分かりやすく教えられるか。ゼロから教えることに悩む指導者は多いという。バットにボールが当たらないと、子どもは飽きてしまうかもしれない。野球の普及活動を行う「侍ジャパン女子代表」の中島梨紗監督は、「成功体験」を積ませることを最優先にしている。子どもたちには限られた練習時間や打つ回数