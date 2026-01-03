病室で優しく語りかける。2026年元日。「あけおめ！今日、おせちだったらしいじゃん。今年も2人で頑張ろうぜ」世界ボクシング評議会（WBC）ミニマム級元王者の重岡優大さん（28）は、故郷熊本市で入院中の弟銀次朗さん（26）に声をかけた。言葉をうまく発せない弟は、目を丸くして意思表示した。□□昨年5月24日、大阪市での国際ボクシング連盟（IBF）ミニマム級タイトルマッチ。試合を見守った優大さ