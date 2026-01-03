新年恒例の「２６年馬トク報知３歳馬番付」を公開。ＰＯＧ担当の美浦・坂本達洋、栗東・ヤマタケ（山本武志）の両記者がクラシックを見据え、牡馬編と牝馬編でそれぞれの注目馬を指名した。坂「昨年はヤマタケさんが指名したカムニャックが、オークス馬に輝きました。さすがは友道番ですね」ヤ「過程は思い描いたものと少々違ったけど、とりあえずホッとしています」坂「今年の牝馬路線はいかがです？」ヤ「今年の牝馬は