NY株式2日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均48382.39（+319.10+0.66%） S＆P5006858.47（+12.97+0.19%） ナスダック23235.63（-6.36-0.03%） CME日経平均先物51220（大証終比：+740+1.47%） 年明けのＮＹ株式市場、ＩＴ・ハイテク株は買い先行で始まったものの維持できずに失速。大幅高で始まったナスダックは横ばいに留まった。ソフトウエア株も下げがきつく、昨年から続くＡＩ