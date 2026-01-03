米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29） 米2年債 3.475（+0.002） 米10年債4.191（+0.024） 米30年債4.868（+0.025） 期待インフレ率2.261（+0.016） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、後半に上昇に転じている。労働市場は下振れリスクが高まっているものの、根強いインフレから、ＦＲＢの早期利下げ期待が後退する中、利回り